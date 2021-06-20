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كارثة في “ألاباما” الأمريكية.. حادث سير مروع يودي بحياة 9 أطفال بينهم رضيعة

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 11:18 مساءً
حادث سير (تعبيرية)

حادث سير (تعبيرية)

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وقع حادث سير كارثي اليوم الأحد على طريق سريع أغرقته مياه الأمطار الناجمة عن العاصفة الاستوائية كلوديت بولاية ألاباما الأمريكية، أدى لمقتل 10 أشخاص، بينهم 9 فتيات.

وقال داني بوند، رئيس شرطة مقاطعة “بتلر” إن رضيعة عمرها تسعة أشهر ووالدها البالغ من العمر 29 عاماً توفيا في حادث تصادم نحو 18 سيارة، السبت، بينها حافلة تابعة لمأوى كانت تقل 8 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 17 عاماً وأقل لقين حتفهن أيضاً.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمأوى الذي تتبعه الحافلة أنها كانت مخصصة “لأطفال ألاباما من المحتاجين والمهملين أو الذين تعرضوا لاعتداءات”، ولم يرد متحدث باسم المأوى على الفور على طلب لـ”رويترز” للتعليق.

وما زال التحقيق جارياً بخصوص سبب الحادث الذي وقع على الطريق 65 السريع، بين منطقتي جرينفيل وفورت ديبوزيت والذي أغرقته الأمطار الناجمة عن العاصفة.

وقال بوند لرويترز: “هذا أسوأ حادث في تاريخ مقاطعتنا”.

وأوضح بوند أن الأب الذي لاقى حتفه مع رضيعته كان يقود سيارة تقل أيضاً الأم وآخرين لكنهم نجوا من الموت.

وتابع أن خمسة أشخاص آخرين أُصيبوا بجراح طفيفة في الحادث.

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