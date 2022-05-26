الخميس 25 شوال 1443 ﻫ - 26 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارثة في السنغال.. مصرع 11 رضيعاً في حريق مستشفى إقليمي ببلدة تيفوان

منذ ساعة واحدة
الرئيس السنغالي ماكي سال

الرئيس السنغالي ماكي سال

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس السنغالي ماكي سال يوم الأربعاء إن 11 رضيعا ماتوا في حريق بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيفوان التي تبعد نحو 120 كيلومترا شرقي العاصمة دكار.

وكتب سال في تغريدة على تويتر “علمت للتو بالنبأ المؤلم والمروع لوفاة 11 رضيعا في الحريق الذي نشب في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى… عبد العزيز سه دباغ في تيفوان”.

ولم يكشف سال مزيدا من التفاصيل عن الحريق.

ووقعت المأساة في مستشفى مام عبده عزيز سي داباخ في مركز النقل في تيفوان، ونجمت عن “ماس كهربائي”، بحسب السياسي السنغالي ديوب سي، مشيراً إلى “الحريق انتشر بسرعة كبيرة”.

فيما قال عمدة المدينة ديمبا ديوب “تم إنقاذ ثلاثة أطفال”.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، تم افتتاح مستشفى مام عبد العزيز سي دباخ حديثًا.

في وقت سابق وقع حادث مماثل في بلدة لينجويري الشمالية في أواخر أبريل نيسان عندما اندلع حريق في مستشفى وقتل أربعة أطفال حديثي الولادة، وأشار عمدة تلك البلدة إلى عطل كهربائي في وحدة تكييف الهواء في جناح الولادة.

 

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن تحث الأطراف اليمنية على الانخراط “بشكل بناء” في المفاوضات الحالية
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يرد على كيسنجر.. فكرته تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية عام 1938
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يحذر.. الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي والسياسي “قوي”!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
فضيحة فياض تابع… باسيل يريد الطاقة كي لا يكشف أمره
الاسكان في لبنان
القروض بدءًا من هذا المبلغ.. إليكم جديد القروض السكنية
القاتل سلفادور راموس 18 عاما
عانى من التنمر.. معلومات وصور غريبة عن مهاجم تكساس