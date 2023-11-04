السبت 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 4 نوفمبر 2023 |
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كارثة في النيبال: 119 قتيلًا جراء زلزال

منذ 4 دقائق
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قتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب النيبال بحسب ما أكّد مسؤولون محليون لـ”وكالة فرانس برس”.

وضرب الزلزال بقوة 5,6 درجات على عمق 18 كيلومترًا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وضرب الزلزال أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالي غوبال شاندرا بهاتاراي حيث تعرضت منطقتان على الأقل لأضرار جسيمة لـ”وكالة فرانس برس” إن “عدد القتلى بلغ 119 قتيلًا و100 جريح على الأقل”.

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