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كارثة في بلغاريا.. العثور على 18 مهاجرا بينهم طفل ميتين في شاحنة

منذ ساعة واحدة
بلغاريا

بلغاريا

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قال مسؤولون (الجمعة 17-2-2023) إن 18 شخصا على الأقل، بينهم طفل، عُثر عليهم ميتين في شاحنة كانت متروكة بالقرب من العاصمة صوفيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاحنة كانت تنقل أخشابا وتحمل مهاجرين غير شرعيين مختبئين في مقصورة، مضيفة أنه تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو.

وقال وزير الصحة أسين ميدجيديف إن 34 مهاجرا، بينهم خمسة أطفال، نُقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، بعضهم في حالات حرجة لكن مستقرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة تسعى للتعرف على سائقي الشاحنة الهاربين.

تقع بلغاريا على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوروبي.

وفي 2015، أُلقي القبض على ثلاثة من سائقي الشاحنات البلغاريين واتُهموا فيما بعد في واقعة مقتل 71 مهاجرا عُثر عليهم ميتين بالقرب من طريق سريع بالنمسا.

وفي ديسمبر كانون الأول، منعت النمسا وهولندا بلغاريا من دخول منطقة شنجن التي لا تتطلب جوازات سفر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وسيادة القانون، لكن البلاد تعتزم محاولة العودة مرة أخرى هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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