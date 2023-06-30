كارثة في كينيا.. 48 قتيلا على الأقل في حادث سير غرب البلاد

قالت الشرطة في كينيا وشهود إن 48 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث سير بتقاطع لونديانى في غرب البلاد مساء (الجمعة 30-6-2023) بعد أن فقد قائد شاحنة تحمل حاوية شحن السيطرة عليها واصطدم بعدة مركبات.

وأظهرت لقطات مصورة لما بعد الحادث نقلتها محطات محلية حطام سيارات ودراجات نارية إلى جانب حافلات صغيرة وشاحنات متضررة.

وقال قائد الشرطة الإقليمية توم أوديرا إن عدد القتلى بلغ 48 مساء الجمعة.

وقال سائق يدعى بيتر أوتينو “رأيت مقطورة قادمة مسرعة. انحرفت بالسيارة وتجنبت الاصطدام وجها لوجه. من كان ورائي لم ينتبه وتخطاني فاصطدم وحادت المقطورة عن الطريق وصدمت مركبات أخرى”.

وأضاف “رأيت نحو 20 جثة بعيناي، وكانت هناك جثث أخرى تحت المركبة”.

وقال الصليب الأحمر الكيني إن الشاحنة صدمت أكثر من ست مركبات ودهست بعض المشاة. وقال الصليب الأحمر إن أكثر من 20 من الضحايا نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو في تغريدة “البلاد كلها في حداد مع الأسر التي فقدت ذويها وأحباءها في حادث سير مروع في لوندياني”.

والحادث من أحد أكثر حوادث الطرق في كينيا التي أسقطت قتلى في السنوات القليلة الماضية. وفي العام الماضي، قتل 34 في وسط كينيا حين انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في أحد أودية الأنهار.