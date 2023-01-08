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كارثة مروعة.. مقتل العشرات في تصادم حافلتين بالسنغال

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2023 3:42 مساءً
خريطة السنغال

خريطة السنغال

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قال الرئيس السنغالي ماكي سال ومسؤولون محليون في تصريحات إن 38 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 80 في حادث سير وسط السنغال بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح (الأحد 8-1-2023).

ووقع الحادث على أحد الطرق الرئيسية الذي يربط شرق البلاد بغربها بالقرب من بلدة كافرين التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة داكار.

ووقع حادث السير بالتحديد على بعد ست كيلومترات من مدينة “كافرين”، حين اصطدمت حافلة قادمة من العاصمة دكار، وأخرى قادمة من مدينة “كيدوغو”.

وعملت وحدات من جهاز الإطفاء والأمن السنغالي على إنقاذ الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى.

ويعد الحادث بذلك من بين الأكثر تسببا في سقوط قتلى ومصابين في السنغال في الذاكرة الحديثة.

وقال سال في تغريدة له على تويتر إنه “حزين للغاية” بسبب الحادث وأعلن الحداد ثلاثة أيام ابتداء من غد الاثنين.

وقال المدعي المحلي بالمنطقة في بيان إن الحادث وقع بعد انفجار إطار إحدى الحافلتين مما أدى إلى اصطدامها بالحافلة الأخرى التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

    المصدر :
  • رويترز

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