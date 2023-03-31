كاردينال بارز بالفاتيكان: البابا فرنسيس سيغادر المستشفى غدا السبت

قال كاردينال بارز لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي” الجمعة إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيغادر المستشفى غدا السبت وقد يشارك في أسبوع احتفالات عيد القيامة.

ونقل البابا (86 عاما) الذي يعاني عددا من المتاعب الصحية لمستشفى جيميلي في روما قبل يومين بعد أن شكا من صعوبات في التنفس.

لكن الفاتيكان قال أمس الخميس 30\3\2023 إن البابا تحسن كثيرا بالفعل بعد أن بدأ علاجا بالمضادات الحيوية وإنه سيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة على الأرجح.

وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة الجمعة “وفقا للمعلومات التي لدي، سيغادر (مستشفى) جميلي غدا السبت 1\4\2023.

“على هذا الأساس يمكنه ترأس كل طقوس الأسبوع المقدس”.

وتبدأ احتفالات الأسبوع المقدس بأحد السعف في الثاني من أبريل\نيسان وتنتهي بأهم تاريخ في الروزنامة المسيحية وهو أحد القيامة في التاسع من أبريل\نيسان.

وقال الكاردينال جيوفاني إن ثمة ترتيبات ليرافق أحد الكرادلة البابا فرنسيس في كل تلك المراسم حتى يدعمه.

وقال مصدر في الفاتيكان إن البابا قضى ليلة ثانية بسلام في المستشفى في أحدث مؤشر على أنه يتعافى جيدا من التهاب الشعب الهوائية الذي أصابه.