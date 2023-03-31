الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كاردينال بارز بالفاتيكان: البابا فرنسيس سيغادر المستشفى غدا السبت

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 31 - مارس - 2023 1:21 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

قال كاردينال بارز لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي” الجمعة إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيغادر المستشفى غدا السبت وقد يشارك في أسبوع احتفالات عيد القيامة.

ونقل البابا (86 عاما) الذي يعاني عددا من المتاعب الصحية لمستشفى جيميلي في روما قبل يومين بعد أن شكا من صعوبات في التنفس.

لكن الفاتيكان قال أمس الخميس 30\3\2023 إن البابا تحسن كثيرا بالفعل بعد أن بدأ علاجا بالمضادات الحيوية وإنه سيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة على الأرجح.

وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة الجمعة “وفقا للمعلومات التي لدي، سيغادر (مستشفى) جميلي غدا السبت 1\4\2023.

“على هذا الأساس يمكنه ترأس كل طقوس الأسبوع المقدس”.

وتبدأ احتفالات الأسبوع المقدس بأحد السعف في الثاني من أبريل\نيسان وتنتهي بأهم تاريخ في الروزنامة المسيحية وهو أحد القيامة في التاسع من أبريل\نيسان.

وقال الكاردينال جيوفاني إن ثمة ترتيبات ليرافق أحد الكرادلة البابا فرنسيس في كل تلك المراسم حتى يدعمه.

وقال مصدر في الفاتيكان إن البابا قضى ليلة ثانية بسلام في المستشفى في أحدث مؤشر على أنه يتعافى جيدا من التهاب الشعب الهوائية الذي أصابه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حليف بوتين يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الروسية والأوكرانية
الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يحقق أهداف العملية العسكرية
علم بريطانيا
الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود بتحقيق نمو في الربع الاخير من العام الماضي

الأكثر قراءة

هزة أرضية
بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
الليرة اللبنانية
"صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام