كارول غصن تندد بظروف احتجاز زوجها وسوء معاملته بالسجن

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حثت زوجة #كارلوس_غصن رئيس #شركة_نيسان موتور السابق، منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك لفت الأنظار إلى “أسلوب المعاملة الفظ” لزوجها خلال احتجازه في سجن باليابان.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في 2008.

وبعثت كارول غصن رسالة من تسع صفحات إلى كاناي دوي، مديرة منظمة هيومن رايس ووتش باليابان، طلبت فيها منها أن “تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ لزوجها وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وكان غصن مسؤولا عن تحالف يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية حتى تم اعتقاله في نوفمبر وإقالته.

ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 نوفمبر. وقال محامو غصن إن إحالة القضية إلى المحكمة قد يستغرق أكثر من ستة أشهر.

ولم يرد أحد على اتصالات هاتفية بوزارة الخارجية اليابانية ومكتب رئيس الوزراء، لأن اليوم الاثنين عطلة عامة ولكن #نيسان قالت إنها ليست في وضع يتيح لها التعليق على عمل النظام القضائي أو أي قرار لمكتب الادعاء بطوكيو.

وقالت زوجة غصن في رسالتها، إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية. وأضافت أنه فقد سبعة كلغ من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير.

وأضافت أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر شهورا.

وقالت إن “ممثلي الادعاء يقومون لساعات يوميا باستجوابه وتخويفه وسبه أثناء عدم وجود محاميه”.

وأضافت “يجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يوميا، ولاسيما في دولة متقدمة مثل اليابان، أكبر ثالث اقتصاد في العالم”.

المصدر: العربية.نت