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كازاخستان.. ارتفاع عدد قتلى حريق المنجم إلى 45

منذ دقيقة واحدة
سيارة إسعاف تخرج من منجم كوستينكو للفحم في كازاخستان

سيارة إسعاف تخرج من منجم كوستينكو للفحم في كازاخستان (رويترز)

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قالت وزارة حالات الطوارئ إن عدد قتلى حريق في منجم مملوك لشركة أرسيلور ميتال في قازاخستان ارتفع (الأحد 29-10-2023) إلى 45 بينما يستمر البحث عن العامل المفقود.

وقالت الوزارة في بيان “وجود معدات تنقيب مدمرة يعيق عمليات البحث وكذلك الحطام في بعض الأماكن”.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يبحثون في منطقتين بالمنجم الذي يمتد طوله إلى أربعة كيلومترات متفرقة.

وقالت شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو التي تدير المنجم، وهي الوحدة المحلية لشركة أرسيلور ميتال لصناعة الصلب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، أمس السبت أنه جرى إجلاء 206 أشخاص من أصل 252 كانوا في منجم كوستينكو بعد وقوع ما يبدو أنه انفجار لغاز الميثان.

وقالت وزارة حالات الطوارئ إنها تراقب وضع الغاز في المنجم.

    المصدر :
  • رويترز

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