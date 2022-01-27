الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كازاخستان.. البرلمان يحرم نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن مدى الحياة

27 - يناير - 2022
نور سلطان نزاربايف

نور سلطان نزاربايف

A A A
طباعة المقال

أعلن مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان، موافقته على تعديلات تشريعية تلغي منح رئيس البلاد السابق نور سلطان نزارباييف، رئاسة مجلس الأمن ورئاسة جمعية شعب كازاخستان، مدى الحياة.

في وقت سابق، وافق مجلس النواب (المجلس الأدنى في البرلمان) في جلسة عامة، على هذه التعديلات. ووفقا للتعديلات، تنتقل الصلاحيات المذكورة إلى رئيس الجمهورية الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشة إدخال تعديلات وإضافات على القوانين الدستورية في البرلمان، بهدف حرمان نزارباييف من حق عضوية المجلس الدستوري للجمهورية، وكذلك من حق التحدث في الحكومة والبرلمان.

ويقترح مجلس الشيوخ الكازاخستاني كذلك، إلغاء ضرورة تنسيق الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية للبلاد، مع نزارباييف.

استقال نزارباييف، الذي ترأس كازاخستان لما يقرب من 30 عاما من منصب الرئيس في 20 مارس 2019، لكنه احتفظ بعد ذلك بمناصب رئيس مجلس الأمن، وزعيم حزب “نور أوتان” الحاكم، ورئيس جمعية شعب كازاخستان.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الأمن الكازاخستاني، إن الرئيس السابق نورسلطان نزاربايف، تخلى عن منصب رئيس مجلس الأمن الكازاخستاني ليسهل الرد السريع والصارم على تطورات الأحداث.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تصعد هجومها في شرق أوكرانيا وكييف تدعو لفرض "حظر"
    السيول في كوريا الجنوبية
    مقتل 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
    قصف روسي على أوكرانيا (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا‭ ‬تعلن تدمير مستودعا لصواريخ هيمارس الأمريكية في أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان