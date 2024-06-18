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كازاخستان تبيع شركة تابعة لشركة قطرية مقابل 1.1 مليار دولار

منذ 5 دقائق
علم كازاخستان

علم كازاخستان

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قالت حكومة كازاخستان اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، إن شركة قازاخ تيلكوم ستبيع شركة موبايل تليكوم سرفيسيز (إم.تي-إس)، وهي إحدى شركتيها التابعتين لخدمات اتصالا الهواتف المحمولة، إلى شركة باور إنترناشيونال هولدنج القطرية مقابل 1.1 مليار دولار.

وقال زاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية في قازاخستان إن المستثمر الجديد سيلتزم أيضا بتوسيع شبكة إم.تي-إس.

ووافق المساهمون في شركة قازاخ تيلكوم المملوكة للدولة على البيع هذا الشهر، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة الصفقة.

وتسيطر شركة قازاخ تيلكوم على أكثر من 60 بالمئة من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في قازاخستان من خلال الشركتين التابعتين لها إم.تي-إس وكيه.سيل.

    المصدر :
  • رويترز

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