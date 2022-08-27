السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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كازاخستان توقف تصدير الأسلحة وسط الحرب الأوكرانية

منذ 42 دقيقة
كازاخستان

كازاخستان

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أعلنت حكومة كازاخستان، المجاورة والحليفة لروسيا، السبت، وقف جميع صادراتها من الأسلحة لمدة عام في خضم الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وتجنبت تلك الجمهورية السوفيتية السابقة والتي تربطها أيضا علاقات اقتصادية فعالة مع كييف الانحياز إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية في الوقت الذي دعت فيه إلى حلها سلميا.

ولم تذكر حكومة كازاخستان في بيان اليوم السبت سببا لقرار وقف صادرات الأسلحة.

وتنتج كازاخستان مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية من بينها زوارق ومركبات مدرعة ومدفعية ومدافع آلية ونظارات للرؤية الليلية وقنابل يدوية وطوربيدات ومعدات حماية. ولم تذكر الحكومة أنه جري تصدير هذه الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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