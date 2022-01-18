الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كازاخستان.. حصيلة جديدة للمعتقلين على خلفية أعمال الشغب

18 - يناير - 2022
احتجاجات كازاخستان

احتجاجات كازاخستان

A A A
طباعة المقال

قال المركز الإعلامي للسلطات العسكرية في ألما آتا، إن رجال الأمن احتجزوا منذ بداية الاحتجاجات في المدينة أكثر من 2.7 ألف شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب والقيام بالنهب وجرائم أخرى.

وذكر المركز، أنه تم خلال ذلك بشكل إجمالي، مصادرة 131 قطعة سلاح و 4179 قطعة ذخيرة.

وفي يوم الاثنين الماضي، جرى الحديث عن حوالي 2601 معتقلا في المدينة.

ويذكر أن كازاخستان شهدت منذ مطلع شهر يناير الحالي، مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك ألما-آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وأعلنت السلطات الرسمة الكازاخية السيطرة الوضع في جميع أنحاء البلاد، واعتقال نحو 8 آلاف مشارك في الأحداث الأخيرة، وقدرت الأضرار التي لحقت بالبلاد بنحو 215 مليون دولار.

وقالت لجنة الأمن القومي إن الوضع في كازاخستان مستقر وتحت السيطرة، وتم تحييد مراكز التهديدات الإرهابية، وأكدت: “اعتبارا من 10 يناير استقر الوضع في جمهورية كازاخستان وبات تحت السيطرة. وتم تحييد مراكز التهديدات الإرهابية، كما تمت السيطرة على جميع المرافق الإدارية، وتم ضمان أمن المنشآت الاستراتيجية الهامة بشكل خاص وأماكن تخزين الأسلحة والذخيرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    ألمانيا
    أزمة الطاقة.. وزير ألماني يدعو الى وقف إنتاج الكهرباء من الغاز
    تظاهرات لأنصار الصدر في العراق (رويترز)
    وسط تخوّف من أعمال عنف.. أنصار الصدر يستعدون لاعتصام في البرلمان العراقي
    رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
    اليابان.. أكثر من نصف المواطنين غير راضين عن رئيس الوزراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    الخبز
    بالفيديو.. اشكال بين نائب سابق وإحدى الموظفات في احد الافران