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كازاخستان.. مقتل 16 على الأقل في حريق بمنجم لشركة أرسيلور ميتال

منذ ساعة واحدة
علم-كازاخستان

علم-كازاخستان

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قالت شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو في كازاخستان إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق بأحد المناجم التي تديريها الشركة وإن 18 شخصا التمسوا المساعدة الطبية.

وأضافت الوحدة المحلية لشركة أرسيلور ميتال لصناعة الصلب ومقرها في لوكسمبورج في بيان اليوم السبت 28\10\2023 أن 205 تم إجلاؤهم من أصل 252 شخصا كانوا في منجم كوستينكو ولم يُعثر على 31 آخرين.

وعبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر الحكومة بوقف التعاون الاستثماري مع شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو.

وقالت الحكومة إنها تضع اللمسات النهائية على اتفاق لتأميم الشركة التي تدير أكبر مصنع للصلب في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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