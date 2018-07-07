كاليفورنيا: أمر بضبط قائمة بالأطفال المفصولين عن ذويهم

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أمر قاضٍ في #كاليفورنيا الحكومة الأميركية، الجمعة، بإعداد لائحة بأسماء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات وتم فصلهم عن ذويهم، وذلك بحلول مساء السبت، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد #ترمب طلبت من القاضي دانا سابرو مهلة لـ #لم_شمل عائلات فصل أفرادها بعد توقيفهم عند عبورهم الحدود مع المكسيك، معللة ذلك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد الهويات.

وكان القاضي سابرو أعطى في 26 حزيران/يونيو مهلة 14 يوماً لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوماً لإعادة جمع من تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بأهاليهم.

وتم فصل أكثر من 2300 طفل نحو مئة منهم تقل أعمارهم عن الخمس سنوات عن أسرهم ونقلوا إلى مراكز إيواء تديرها وزارة الصحة.

وتم لم شمل مئات منهم لكن الحكومة لا تقوم بذلك بشكل منتظم. وفي مذكرة قدمتها الخميس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبي النووي لتحديد النسب العائلي.

إلا أن المدير المساعد لمشروع حقوق المهاجرين الذي يدعو إليه الاتحاد الأميركي للحريات المدنية “أي سي أل يو” أن القاضي “قال بوضوح إنه لن يسمح لإدارة ترمب بالمماطلة في إعادة الأطفال إلى ذويهم”.

إلا أن مسؤولاً حكومياً قال إن القاضي لم يستبعد بشكل قاطع تمديد المهلة قليلاً على أن تعقد جلسة جديدة الاثنين.

وفي الإجمال، تحتجز السلطات الأميركية ما مجمله 11,800 مهاجر قاصر لكن 80% هم مراهقون وصلوا إلى الحدود دون مرافقين.

وقالت وزارة الصحة في مذكرة الخميس “على الرغم من إسراع الوزارة في إجراء اختبارات الحمض الريبي النووي إلا أن تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وإن تم تسريعها”.

وتابعت الوزارة أنه نظرا إلى احتمال وجود ادعاءات كاذبة فإن “التثبت من النسب العائلي ضروري لضمان إعادة الأطفال إلى أهاليهم، وليس إلى مهربين محتملين”، وأن على الحكومة تحديد ما إذا كان للبالغين سجل إجرامي أو ما إذا كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أطفالهم.

كذلك سعت الحكومة إلى إعفائها من بند في القرار الأصلي يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن أطفالهم محذرة من أن النص يمكن أن يفهم منه إطلاق سراح معتقلين إذا لم يتم جمعهم بأطفالهم ضمن المهلة القضائية.

وكان ترمب عدل في 20 حزيران/يونيو عن سياسة حكومته بـ”عدم التساهل على الإطلاق” في ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الأطفال المحتجزين الذين تمت إعادتهم إلى ذويهم.

المصدر لوس أنجلوس – فرانس برس