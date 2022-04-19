كاليفورنيا تخطّط للوصول الى "صفر انبعاثات" بحلول 2035

تواصل بعض الدول جهودها لتخفيف الانبعاثات الملوثة الناتجة عن احتراق الوقود في المعامل والمنازل والسيارات وغيرها، ما يسبب أزمة مناخية بدأت ملامحها تظهر على مختلف الأصعدة.

في هذا الشأن، كشفت ولاية كاليفورنيا عن نيتها تحقيق هدف صفر انبعاثات ضارة في شوارعها، بسعيها للوصول لنسبة مبيعات مرتفعة من السيارات الكهربائية.

وأفاد موقع “موتور وان”، بأنّ الخطة الأشمل التي تسعى الولاية الأميركية لتحقيقها، هي حظر كامل للسيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي في شوارعها بحلول عام 2035.

وفي سعيها لتحقيق ذلك، أعلنت الولاية عن مقترح بوصول نسبة مبيعات السيارات الكهربائية ضمن حدودها إلى 68% من إجمالي مبيعات السيارات بها بحلول عام 2030.

أمّا حاكم الولاية “جافين نيوسوم” فقد وقّع في عام 2020 قرارا بحظر كامل للسيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي في كاليفورنيا بحلول عام 2035.

وستبدأ الولاية في تطبيق قرار نسب مبيعات السيارات الكهربائية الجديد، برفع نسبة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة إلى 35% من إجمالي مبيعات السيارات في الولاية بحلول عام 2026.

ثم تحقيق الارتفاع التدريجي لهذه النسبة لحين وصولها إلى 63% في 2030 ثم 100% في 2035.

في السياق عينه، كشفت دراسة حديثة عن أن الغاز المنبعث من المواقد والأفران المنزلية له تأثير أكبر بكثير على أزمة المناخ مما كان يعتقد سابقاً.

ووجدت الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة ستانفورد، أن الانبعاثات من مواقد الغاز في المنازل الأميركية لها نفس تأثير الاحتباس الحراري المرتبط بنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين، وهو ما يعد أكثر بكثير مما قدر العلماء سابقاً، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

وقال لي زيتشي من المجموعة البيئية “سين انيرجي” إن “هذه الدراسة تؤكد ما يقوله المدافعون عن البيئة منذ أكثر من عقد الآن، أنه لا يوجد شيء يسمى (الغاز النظيف) لمنازلنا، أو لمجتمعاتنا أو للمناخ”. وتابع “من بئر الحفر إلى المواقد في مطابخنا، يضر الغاز المتصاعد بصحتنا ويدفئ كوكبنا”.

الميثان، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، هو عامل قوي لتدفئة كوكب الأرض، ويقول العلماء، إنه أقوى بنحو 80 مرة على المدى القصير من ثاني أكسيد الكربون.