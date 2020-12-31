كاليفورنيا ترصد أول إصابة بـ”سلالة كورونا الجديدة”

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، حسب ما قال حاكم الولاية جافين نيوزم، وذلك بعد تسجيل أول حالة في الولايات المتحدة، الثلاثاء في ولاية كولورادو.

وأدلى نيوزم بهذا الإعلان أثناء مناقشة افتراضية حول الجائحة مع خبير الأوبئة أنتونتي فاوتشي.

وأبلغ مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية، الثلاثاء، عن أول حالة معروفة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في الآونة الأخيرة بسرعة في معظم أنحاء المملكة المتحدة وأدى إلى إغلاق معظم جنوب إنكلترا.

وأفاد علماء في المملكة المتحدة، حيث ظهرت هذه السلالة لأول مرة، أنه بينما يبدو أن الفيروس المتغير ينتشر بسهولة أكبر، فإنه لا يجعل الناس أكثر مرضًا أو أكثر عرضة للوفاة.

كما أنه لا توجد أي علامة على أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قبل أشهر هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى إذا تعرضوا للمتغير، وفقًا لتقرير أعدته وكالة الصحة العامة في إنكلترا.