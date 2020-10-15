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كامالا هاريس مصابة بكورونا وتعلق تنقلاتها

منذ 15 دقيقة
كامالا هاريس

كامالا هاريس

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أعلن فريق حملة جو بايدن الخميس أن المرشحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس ستعلق تنقّلاتها حتى الأحد بعد اكتشاف عدد من الإصابات بكوفيد-19 في محيطها.

وقالت جين أومالي ديلون إحدى المسؤولات في فريق حملة المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض في بيان “بدافع الحذر الشديد والتزام فريق حملتنا أعلى مستويات الوقاية، نلغي كل رحلات السناتورة هاريس المقررة حتى يوم الأحد 18 تشرين الأول”.

وقد ثبتت إصابة عضوين من فريق حملة هاريس بفيروس كورونا المستجد من بينهما مدير اتصالاتها.

وسافر هذان العضوان بالطائرة مع السناتورة الديموقراطية في 8 تشرين الاول.

ووفقا لفريق حملتها، أجرت كامالا هاريس منذ ذلك الحين اختبارين لكوفيد-19 جاءت نتيجتهما سلبية، موضحا أن السناتورة لم تكن على اتصال بالمصابَين “خلال الـ 48 ساعة التي سبقت اختبارهما”.

وهذا الإعلان هو أحدث تطور في حملة رئاسية انقلبت رأسا على عقب بسبب وباء كوفيد-19، بعد أسبوعين من اليوم الذي ثبتت فيه إصابة دونالد ترامب بالفيروس.

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