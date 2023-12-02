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كاملا هاريس: أميركا ستتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

منذ 14 دقيقة
كاملا هاريس

كاملا هاريس

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أكدت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السبت أن الولايات المتحدة ستتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وحثت القادة على تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة “بشجاعة وقناعة” لمعالجة تغير المناخ.

وقالت بحسب مقتبسات من تصريحاتها لقمة المناخ كوب28 في دبي تم الحصول عليها بشكل مسبق “اليوم أنا فخورة بأن أعلن أننا سنقدم تعهدا جديدا بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة”.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن واشنطن ستقدم ذلك التعهد خلال القمة.

وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة السبت إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.

ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.

وسيكون ذلك التعهد إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أمريكي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين.

    المصدر :
  • رويترز

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