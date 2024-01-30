الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كاميرون في سلطنة عمان اليوم.. وهجمات الحوثيين تتصدّر المباحثات

منذ 3 ساعات
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنّ الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار، وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي كاميرون، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط، بنظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث كيفية خفض التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر، ستكون من المحاور الرئيسية لمناقشاته.

وأضافت أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

والتقى كاميرون في جولة دبلوماسية سابقة برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وساسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وزار قطر لبحث الوضع في غزة.

وقال كاميرون خلال اجتماعاته في إسرائيل إنه شدد على ضرورة وقف القتال لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيران
إيران لمجلس الأمن: لسنا مسؤولين عن إجراءات أي مجموعة بالمنطقة
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع
عمران خان
بتهمة تسريب أسرار الدولة.. الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة