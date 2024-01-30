كاميرون في سلطنة عمان اليوم.. وهجمات الحوثيين تتصدّر المباحثات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنّ الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار، وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي كاميرون، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط، بنظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث كيفية خفض التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر، ستكون من المحاور الرئيسية لمناقشاته.

وأضافت أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

والتقى كاميرون في جولة دبلوماسية سابقة برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وساسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وزار قطر لبحث الوضع في غزة.

وقال كاميرون خلال اجتماعاته في إسرائيل إنه شدد على ضرورة وقف القتال لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.