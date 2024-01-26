كاميرون: نرى تقدما نحو وقف القتال في غزة

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إلى أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر “سيتطلب الكثير من الضغط” للتوصل إلى اتفاق.

وقال كاميرون لرويترز ومحطة تلفزيونية تركية “التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن.. أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك.

“هذا ما كنت أتحدث عنه في (جولتي في) المنطقة. وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم”.