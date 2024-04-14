كاميرون: نندد بأشد العبارات بهجوم إيران على إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد14 نيسان/أبريل الجاري، إنه “ندد رسميا وبأشد العبارات” بالهجوم الإيراني على إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس “لقد أوضحت أنه يتعين على إيران وقف هذه الهجمات المتهورة ووقف التصعيد والإفراج عن السفينة إم إس سي أريس”، في إشارة إلى السفينة التي ترفع علم البرتغال والتي ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الحرس الثوري احتجزها.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.