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كان العبرية: شركة "العال" الإسرائيلية للطيران تعرضت لمحاولة سيطرة على شبكة اتصالاتها

منذ 12 دقيقة
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كشفت قناة “كان” العبرية أن حدثاً أمنياً وقع الليلة الماضية خلال رحلة لشركة العال الإسرائيلية من تايلند لمطار بنغريون في “تل أبيب”.

وأضافت القناة أن حهات معادية حاولت على ما يبدو السيطرة على شبكة الاتصالات في الطائرة وتحويل وجهتها لمكان آخر، ولكن الطائرة هبطت في تل أبيب بسلام.

وأضافت القناة أن محاولة السيطرة على شبكة الاتصالات وقعت عندما مرت الطائرة فوق منطقة يسيطر عليها الحوثيين.

وقالت أن التعليمات التي تلقاها طاقم الطائرة كانت ستؤدي لإحداث ضرر بالطائرة أو تغيير وجهتها لمناطق أخرى، وربما أيضاً كان هنالك محاولة لخطف الطائرة بعد هبوطها على الأرض في منطقة أخرى، وقد انتقل طاقم الطائرة للاتصال عبر شبكة اتصالات أخرى ولم ينفذوا تلك التعليمات.

    المصدر :
  • وكالات

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