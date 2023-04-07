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"كان" عن مسؤولين إسرائيليين: الهجمات في غزة ولبنان انتهت في حال لم تحدث اعتداءات جديدة

منذ 15 دقيقة
قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ “الهجمات في غزة ولبنان انتهت، في حال لم تحدث اعتداءات جديدة”.

وأمس، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات جويّة على قطاع غزة، ليتبع ذلك اعتداءات على الأراضي اللبنانية فجر الجمعة، وذلك في رد على هجمات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، اتهم بها الجيش الإسرائيلي حركة “حماس” الفلسطينية.

وفي السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “أ.ف.ب” عن مصدرين في حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، أننا “أبلغنا الوسطاء بأن الفصائل ستواصل إطلاق الصواريخ، إذا واصل الاحتلال عدوانه”.

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