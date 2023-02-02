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باكستان تكشف تفاصيل جديدة بشأن التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 11:37 صباحًا
تفجير في مسجد بيشاور

تفجير في مسجد بيشاور

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أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، الخميس، أنّ منفّذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص في مسجد داخل مجمّع للشرطة في بيشاور بباكستان “كان يرتدي زي الشرطة”.

وقال رئيس شرطة ولاية “خيبر بختونخوا” معظّم جاه أنصاري في مؤتمر صحفي، إن الحراس المناوبين “لم يدققوا في هويته؛ لأنه كان يرتدي زي الشرطة. كان ذلك تقصيرًا (في مجال) الأمن”.

وأكد أنّ لدى الشرطة “فكرة دقيقة جدًّا” عن هويته، بعدما قارنت بين رأسه الذي عُثر عليه في مكان الانفجار، وصور كاميرات المراقبة.

وأضاف أنصاري أن “شبكة كاملة تقف وراءه”، موضحًا أنّ هجوم الاثنين لم يخطط له شخص واحد.

وكان المئات من رجال الشرطة يصلون بعد ظهر الاثنين في مسجد في مجمّع خاص بهم عندما وقع الانفجار وأدى إلى انهيار جدار وسحق عناصر.

وتُحقِّق السلطات في كيفية حصول خرق أمني في منطقة تعد من بين الأكثر خضوعًا للمراقبة في المدينة إذ تضم مكتبي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وتقع بجانب الأمانة العامة الإقليمية.

وهذا الهجوم هو الأعنف في باكستان منذ سنوات عدة، والأخطر منذ تصاعد العنف في المنطقة بعد سيطرة “طالبان” على أفغانستان في 2021.

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