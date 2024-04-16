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كبير اقتصاديي صندوق النقد: توقعات بارتفاع أسعار النفط بفعل صراع الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس الثلاثاء إن اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وهو ما سيدفع بدوره البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وهو ما سيؤثر في النمو.

وأضاف جورينشاس في مؤتمر صحفي أن “عوامل معاكسة” لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي تظهر زيادة 15 بالمئة في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن لتجنب هجمات البحر الأحمر من المرجح أن يزيدا التضخم العالمي 0.7 نقطة مئوية.

هذا وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير\كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

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