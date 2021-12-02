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كبير المفاوضين الإيرانيين: قدّمنا نصّنا المقترح في مفاوضات فيينا

2 - ديسمبر - 2021
من المفاوضات التي جرت في فيينا

من المفاوضات التي جرت في فيينا

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أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن طهران قدمت نصها المقترح في مفاوضات فيينا والذي يتناول مسألتي رفع “العقوبات الظالمة” والقضايا النووية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال باقري للصحفيين في فيينا: “قدمنا لهم مسودتي مقترحين… يحتاجون بالطبع لدراسة النصوص التي قدمناها لهم. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات، فنحن في فيينا لاستكمالها”.

جاء هذا الإعلان في اليوم الرابع من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن عودة البلدين للامتثال الكامل لشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

واستؤنفت المحادثات بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران.

ومن المقرر أن يلتقي باقري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في فيينا، كما سيجتمع أيضا مع المنسق الاوروبي للمفاوضات وممثلي “الترويكا الأوروبية” (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، في الوقت الذي تواصل فيه لجنتا العقوبات والنووي أعمالهما في إطار المفاوضات الجارية.

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