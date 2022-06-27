كبير المفاوضين الإيرانيين يتوجه إلى قطر لاستئناف المحادثات النووية

من المقرر أن يتوجه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن ”باقري كني سيتوجه إلى الدوحة الثلاثاء لاستئناف المفاوضات النووية“.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي سيصل قطر اليوم الإثنين، بشأن استئناف المفاوضات.

من جانبها، قالت الصحفية المختصة في الشؤون الخارجية الإيرانية آمنة موسوي، في تغريدة عبر تويتر، إن ”المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة ستنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة“، مضيفة أن ”كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني والمبعوث الأمريكي روبرت مالي وممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا سيشاركون في المفاوضات“.

كما ذكر الصحفي المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية هادي محمودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ أنه ”ستجري المفاوضات في قطر حتى نهاية الأسبوع الجاري“، موضحا أن ”ممثلي مجموعة 4+1 لن يحضروا المحادثات وسيحضرها بشكل غير مباشر باقري كني من إيران وإنريكي مورا ممثل الاتحاد الأوروبي، وروبرت مالي من الولايات المتحدة، وستكون المفاوضات بين واشنطن وطهران عن طريق الرسائل المكتوبة بواسطة مورا، وتقتصر المفاوضات على عدد قليل من القضايا بين إيران والولايات المتحدة“.