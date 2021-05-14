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“كتائب القسام” تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي

14 - مايو - 2021
كتائب القسام

كتائب القسام

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أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز “شهاب” مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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