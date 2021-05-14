“كتائب القسام” تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز “شهاب” مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

#عاجل اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها. #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/6TEjGKgZB7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021