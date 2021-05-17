الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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كتائب القسام تعلن البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل

منذ 9 دقائق
كتائب القسام

كتائب القسام

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أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

وأكدت “كتائب القسام”، أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

هذا وأشارت “كتائب القسام” إلى “توجيهها ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع”، كما أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن قصف عسقلان وموقع “كيسوفيم” برشقات صاروخية “ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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