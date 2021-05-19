الأربعاء 7 شوال 1442 ﻫ - 19 مايو 2021 |
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كتائب القسام تقصف قواعد عسكرية ومدنا إسرائيلية ردا على تجدد الغارات

منذ ساعتين
المقاومة تقصف بلدات ومدن إسرائيلية

المقاومة تقصف بلدات ومدن إسرائيلية

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جددت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفها لعدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية، كما أطلقت صواريخ على مدن عدة سقط أحدها في شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب، ردا على الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 10 أيام.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 6 قواعد جوية إسرائيلية بغلاف غزة جنوب تل أبيب، رداً على استمرار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

كما دوت صفارات الإنذار في مدينة أسدود القريبة من القطاع، عقب إطلاق رشقة صاروخية من القطاع، فيما سقط صاروخا آخر أُطلق من القطاع بين أسدود وتل أبيب، أدى إلى اندلاع حريق ضخم.

وأظهرت مقاطع مصورة حريقا نشب في منطقة السهل الداخلي شرق مدينة أسدود جراء سقوط أحد الصواريخ، كما أظهرت محاولات منظومة القبة الحديدية اعتراض بعض الصواريخ.

وقالت كتاب القسام إن القواعد التي استهدفتها هي حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن مساء يوم الثلاثاء، غارات على عدة أهداف على مدينة خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر شهيدة وعدد من الإصابات.

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