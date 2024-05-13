"كتائب القسام": فقد الاتصال بمجاهدين يحرسون أربعة من الرهائن

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين إنها “فقدت الاتصال بمجاهدين يحرسون أربعة من الرهائن في غزة، من بينهم هيرش جولدبيرج بولين الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الأيام العشرة الماضية”.

وجاء في بيان لكتائب القسام “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش جولدبيرج بولين”.

ووجّه جولدبيرج بولين مناشدة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق لإطلاق سراحه وذلك في رسالة مصورة نشرتها القسام في أواخر أبريل نيسان.

وهو واحد من أكثر من 250 إسرائيلياً وأجنبياً اختطفهم مقاتلون بقيادة حماس خلال هجومهم في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

فيما أعلنت (حماس) عن عدة عمليات مركبة في مخيم جباليا، وحي الزيتون، واستهداف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل معبر رفح البري، بقذائف الهاون، على دفعتين منفصلتين.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته في حي الشوكة شرق رفح.