كتائب القسام: مقتل رهينتين في غارة جوية إسرائيلية على رفح

قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عبر تطبيق “تيليغرام”: “إن اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح قبل بضعة أيام”.

فيما قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة”.

وأضافت أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37 ألفا و266 شهيدا و85 ألفا و102 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وفي سياقٍ متصل، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البُرش: “إن البضائع والمكملات الغذائية الخاصة بالأطفال لم تدخل القطاع منذ شهرين”.

وأضاف أن “أكثر من 60 سيدة حاملا لم تتمكن من الحصول على الأدوية”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”: “إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا، بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية”.