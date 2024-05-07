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كتائب حزب الله العراقية: انعدام الجدية من الولايات المتحدة وحكومة بغداد بشأن خروج القوات الأمريكية

منذ 6 دقائق
القوات الأمريكية في سوريا - أرشيفية

القوات الأمريكية في سوريا - أرشيفية

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أكد أبو علي العسكري، المسؤول الأمني الكبير في كتائب حزب الله العراقية، على عدم رؤيتهم لأي جدية من قبل الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية بخصوص مسألة خروج القوات الأمريكية من العاصمة بغداد.

وفي بيان نشرته الكتائب على قناتها الرسمية عبر تطبيق تيليجرام، أشار أبو علي العسكري إلى أن هذا الرفض يأتي في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها القوات الأمريكية في العراق، والتي دفعت بالعديد من الفصائل المسلحة إلى المطالبة بانسحابها.

هذا ويأتي تصريح الكتائب في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة في العراق، وسط تنامي الدعوات لخروج القوات الأمريكية من البلاد بعد عمليات عسكرية قامت بها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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