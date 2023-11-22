كتائب حزب الله بالعراق تعلن عن مقتل 5 من عناصرها في أحدث الضربات الأمريكية

قالت كتائب حزب الله بالعراق الأربعاء إن خمسة من عناصرها قتلوا في ضربات أمريكية على معقلها في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، فيما قالت واشنطن إنه رد على الهجمات التي شنتها جماعات متحالفة مع إيران على قواتها في المنطقة.

نفذت الولايات المتحدة سلسلتين من الضربات في العراق أمس الثلاثاء 21\11\2023 واليوم الأربعاء 22\11\2023 بالتوقيت المحلي، وهي أول رد علني لها في الأراضي العراقية على عشرات الهجمات في الآونة الأخيرة، وعلامة على التصعيد في الصراع الإقليمي المرتبط بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبدأت الهجمات في 17 أكتوبر\تشرين الأول وربطتها جماعات مسلحة عراقية بالدعم الأمريكي لإسرائيل في قصفها لغزة في أعقاب هجمات شنتها حماس على إسرائيل.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الضربة التي شنتها الطائرات المقاتلة استهدفت ودمرت مركز عمليات لكتائب حزب الله ونقطة للقيادة والتحكم بالقرب من الأنبار وجرف الصخر.

وذكر مسؤول عسكري عراقي إن ثلاثة على الأقل من أعضاء كتائب حزب الله قتلوا وأصيب سبعة في الضربات الأمريكية الليلية.

كتائب حزب الله جزء من قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي مجموعة تضم العديد من الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الشيعية التي تشكلت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية واعترفت بها الحكومة العراقية بعد ذلك جهازا أمنيا رسميا.

وحتى الأسبوع الجاري، كانت الولايات المتحدة مترددة في الرد في العراق بسبب الوضع السياسي الحساس في بغداد، حيث تسعى إلى تعاون أوثق بما في ذلك في الأمور المالية، مع سعيها للحد من نفوذ إيران.

ولا يملك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سوى سيطرة محدودة على بعض الفصائل المدعومة من إيران، والتي كان يحتاج إلى دعمها للفوز بالسلطة قبل عام والتي تشكل الآن كتلة قوية في ائتلافه الحاكم. وتختلف العديد من هذه الفصائل فيما بينها أيضا بخصوص المدى الذي يمكن أن تصل إليه هجماتها.