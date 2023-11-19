كتائب حزب الله في العراق: العقوبات الأمريكية مثيرة للسخرية ولن تؤثر على عملياتنا

تجاهلت كتائب حزب الله في العراق، وهي فصيل مسلح قوي تربطه علاقات وثيقة بإيران، العقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعة بسبب هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وقالت اليوم السبت إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى “استنزاف العدو”.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على عدة أعضاء من كتائب حزب الله وعلى جماعة شيعية أخرى مدعومة من إيران وأمينها العام، واتهمتهم بالاشتراك في هجمات على الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسوريا.

وتتهم الولايات المتحدة إيران وفصائل مسلحة تدعمها بتنفيذ أكثر من 60 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول مع تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة الحرب التي بدأت بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر تشرين الأول. وأصيب ما لا يقل عن 59 عسكريا أمريكيا في تلك الهجمات وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة.

ووصف أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، في بيان على تطبيق تيليغرام السبت العقوبات بأنها “مثيرة للسخرية”، وقال إن الإجراءات لن تؤثر على عمليات الجماعة.

وأضاف البيان أن “توجيه الضربات المدروسة للمقاومة الإسلامية في العراق ضد الأعداء، وإيقاع الخسائر بين صفوفه وتدمير آلياته أو إرباكه وانشغاله تسير وفق استراتيجية استنزاف العدو في اختيار مستوى تصعيد العمليات ومسارها وتوقيتها”.

ومن بين المرتبطين بكتائب حزب الله الذين تم استهدافهم بالعقوبات أمس عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية كتائب سيد الشهداء وأمينها العام أبو آلاء الولائي كإرهابيين عالميين مصنفين تصنيفا خاصا.

وفي بيان نُشر على تطبيق تيليغرام في وقت متأخر أمس الجمعة، وصف الولائي ادراج اسمه على قوائم العقوبات الأمريكية بأنه “وسام شرف” ومن دواعي الفخر والاعتزاز.

وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي إضافيين في العراق المجاور لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في عام 2014 على مساحات كبيرة من البلدين لكنه هُزِم لاحقا.

وربطت الفصائل المسلحة في العراق الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية بدعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، وقالت إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن دعم الهجوم الإسرائيلي إذا أرادت أن تتوقف الهجمات.