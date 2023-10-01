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"كتيبة الخالدون".. حزب العمال الكردستاني يتبنى هجوم أنقرة

منذ 10 دقائق
هجوم أنقرة

هجوم أنقرة

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تبنى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، المسؤولية عن الهجوم الذي شهدته أنقرة، الأحد، وأسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة، وفق فرانس برس.

وذكر موقع “إيه. أن. أف نيوز” الإخباري، المقرب من حزب العمال الكردستاني، أن “عملا فدائيا نفذضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ”كتيبة الخالدون”، وفق رويترز وفرانس برس.

ونفذ شخصان، الأحد، هجوما بقنبلة أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة، أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

والتفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة، منذ 2016، عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المهاجمين خطفا مركبة وقتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومترا، جنوب شرقي أنقرة، ثم نفذا الهجوم بواسطتها. وأضاف أن أحد الشرطيين الجريحين أصيب بشظايا.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بمنع “الإرهابيين” من تحقيق “أهدافهم”

ونددت السفارة الأميركية في أنقرة بشدة بالهجوم “الإرهابي”، وأعربت عن تضامنها مع أنقرة.

    المصدر :
  • رويترز

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