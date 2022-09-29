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كحول فاسدة تودي بحياة 19 شخصًا في المغرب

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 8:18 صباحًا
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تسبّب تناول خمور فاسدة بوفاة 19 شخصا في شمال المغرب، حسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت مواقع إخبارية مغربية الى ان مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء، وفاة 9 أشخاص بسبب تناولهم “خمورًا فاسدة”.

ونقل موقع “اليوم 24” عن المندوب المحلي لوزارة الصحة “أميران شوقي”، قوله إن “العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصًا، الأربعاء”.

كما لفت الى أن “حالات أخرى كانت حرجة لكنها غادرت الإنعاش”، مشيرًا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 35 و50 عاما.

في السياق، أوضح المسؤول أنّ جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي “قصد تدقيق أسباب الوفاة”.

من جهته، أفاد موقع “هسبريس” الإخباري بأن تشريح الجثامين تقرر بأمر من النيابة العامة، “عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرة بالصحة العامة تسببت في وفاتهم”.

وأضاف الموقع أن الشرطة أوقفت في مدينة القصر الكبير شخصًا يبلغ 48 عامًا ولديه سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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