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كربلاء.. الدفاع المدني يحدد سبب الانهيار وعمليات الإنقاذ مستمرة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 11:39 صباحًا
عمليات الانقاذ مستمرة في كربلاء

عمليات الانقاذ مستمرة في كربلاء

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حددت مديرية الدفاع المدني العراقية، االأحد، أسباب انهيار التربة في قطارة الإمام علي، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد”.

وتابعت “قدمت فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت أن “العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”، لافتةً إلى أن “الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال”.

وذكرت أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين”.

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