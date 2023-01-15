كلمة مرتقبة لبايدن في كنيسة مارتن لوثر كينج اليوم

سيصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن أول رئيس أمريكي يلقي وهو لا يزال في منصبه كلمة خلال قداس الأحد بكنيسة مارتن لوثر كينج جونيور في أتلانتا، إذ يسعى لتعزيز شعبيته بين الأمريكيين السود قبل الإعلان المتوقع عن ترشحه للانتخابات المقررة في 2024.

وبمناسبة اليوم الوطني للاحتفال بذكرى زعيم الحقوق المدنية الشهير الذي اغتيل عام 1968، سيلقي بايدن كلمة في كنيسة إبنيزر المعمدانية بدعوة من راعيها السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا رافاييل وورنوك.

وكان كينج ليكمل عامه الرابع والتسعين اليوم الأحد، إلا أنه اغتيل عن 39 عاما في ولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي. وكان كينج راعيا لكنيسة إبنيزر من عام 1960 إلى مقتله. وسبق أن زار الكثير من الرؤساء، ومن بينهم بايدن، إبنيزر تقديرا لكينج، وعادة ما تكون الزيارات خلال فعاليات قريبة من موعد عيد ميلاده. لكن بايدن سيكون اليوم الأحد أول من يلقي كلمة خلال قداس صباحي اعتيادي.

وتأتي زيارة بايدن لأتلانتا في وقت يستعد فيه لما يُتوقع أن يكون إعلانا عن ترشحه لإعادة انتخابه خلال الأسابيع المقبلة.

وفاز بايدن بانتخابات 2020 بدعم قوي من الناخبين السود بعدما تعهد ببذل المزيد من الجهود لتوسيع حقوق التصويت ومعالجة قضايا أخرى تتعلق بالعدالة على أساس العرق.