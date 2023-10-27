"كلّ الخيارات متاحة".. أوّل تعليق مصري على "صاروخ طابا"

بعد إصابة 6 أشخاص من جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، المتاخمة لقطاع غزة، أكد مصدر سيادي اليوم الجمعة، أن كل الخيارات متاحة للتعامل مع الحادث، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.

كما شدد على أن مصر تحتفظ بحق الرد، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الصاروخ أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

في حين أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

اعتذار إسرائيلي

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.

ليعلن جيش الاحتلال لاحقًا أن أن دبابة تابعة له أصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدمًا اعتذاره عما حدث.

فيما أوضح الجيش المصري حينها، أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتًا إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة من جراء الشظايا.