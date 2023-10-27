الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

"كلّ الخيارات متاحة".. أوّل تعليق مصري على "صاروخ طابا"

منذ 14 ساعة
من الأضرار في طابا

من الأضرار في طابا

A A A
طباعة المقال

بعد إصابة 6 أشخاص من جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، المتاخمة لقطاع غزة، أكد مصدر سيادي اليوم الجمعة، أن كل الخيارات متاحة للتعامل مع الحادث، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.

كما شدد على أن مصر تحتفظ بحق الرد، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الصاروخ أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

في حين أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

اعتذار إسرائيلي

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.

ليعلن جيش الاحتلال لاحقًا أن أن دبابة تابعة له أصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدمًا اعتذاره عما حدث.

فيما أوضح الجيش المصري حينها، أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتًا إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة من جراء الشظايا.

    المزيد من أخبار العالم

    مدينة طابا المصرية
    الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ والطائرة المسيرة التي ضربت مصر انطلقت من هذا المكان!
    البيت الأبيض
    البيت الأبيض: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى قطاع غزة
    قصف إسرائيلي على غزة
    طوفان الأقصى
    الأكثر جنوناً.. الجيش الإسرائيلي يشن أعنف هجوم منذ بداية حربه على غزة

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس