كمبوديا تواصل البحث عن 10 صينيين مفقودين

يواصل رجال الإنقاذ في كمبوديا السبت البحث عن ما لا يقل عن عشرة صينيين فقدوا بعد غرق قارب كان يقل أكثر من 40 شخصا بالقرب من جزر قبالة بلدة سيهانوكفيل الساحلية، حسبما ذكرت حكومة محلية.

وقالت إدارة مقاطعة بريه سيهانوك على صفحتها على فيسبوك إنه تم العثور على جثة واحدة على الأقل، وأفادت تقارير بأن السلطات الفيتنامية أنقذت تسعة أشخاص.

وذكرت صحيفة موت ذا جيوي الفيتنامية أن تسعة أشخاص تم إنقاذهم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 23 سبتمبر\ايلول، قبالة جزيرة فو كووك الفيتنامية، نقلا عن السلطات هناك.

وقالت السلطات إن القارب غرق في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 22 سبتمبر\ايلول قبالة بلدة سيهانوكفيل، وهي مقصد سياحي شهير.

ولم يتضح سبب غرق القارب. وتستجوب السلطات الناجين الذين تم نقلهم إلى جزيرة قريبة.

ولم تقدم الحكومة المحلية أي تفاصيل عن هوية المواطنين الصينيين، ولم يتضح ما إذا كان أي كمبودي من بين الناجين أو المفقودين.