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ترامب يغادر قاعة محكمة مانهاتن

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2023 9:47 مساءً
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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أفادت شبكة ABC NEWS الثلاثاء تم أخذ بصمات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مضيفة أنه تمت معاملته كمتهم جنائي.

عقب ذلك، شوهد الرئيس السابق يغادر قاعة محكمة مانهاتن.

فيما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، وسط احتشاد مناصريه في حديقة “كوليكت بوند بارك” أمام مقر المحكمة الجنائية العليا لمانهاتن وسط انتشار أمني واسع.

وأظهرت مقاطع مصورة دخول ترمب إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، فيما قالت شبكة “سي إن إن” إن الرئيس السابق أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

فيما طلب ترمب أن يتم التقاط صورة جنائية له خلال اعتقاله.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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