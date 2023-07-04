كمين محكم في جنين.. مقتل جنديّ إسرائيلي وإصابة آخر تزامنًا مع "الانسحاب"

بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء الانسحاب من مخيم جنين، كشفت مصادر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في المخيم، وفق ما أفادت “الجزيرة”.

فقد قالت مصادر إن عناصر من القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى نفذوا كمينًا محكمًا أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في الضفة الغربية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة وفجروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال في مدينة جنين.

إلى ذلك، أشارت “الجزيرة” إلى أنّ عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل انسحابها من مخيم جنين، وأشارت إلى استمرار وجود آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المخيم.

بالمقابل، نفت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس انسحاب القوات الإسرائيلية وأكدت أنها مستمرة في التصدي للعدوان.

وفي حين أفادت وسائل لإعلام إسرائيلية أنّ القوات الإسرائيلية بدأت الخروج من مدينة جنين، نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ العملية العسكرية في جنين لم تنته بعد.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها تدعو إلى “عدم الانجرار خلف رواية الاحتلال الكاذبة”، مؤكدة أنها ما زالت “تتصدى للعدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين والمنازل والمستشفيات”.

غموض بشأن مستقبل العملية

وفي وقت سابق، تتالت التصريحات الإسرائيلية ذات الدلالات المتباينة بشأن مستقبل العملية العسكرية في جنين، فقد صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصحافيين عند نقطة تفتيش بالقرب من جنين: “في هذا الوقت نستكمل المهمة، ويمكنني القول إن نشاطنا المكثف في جنين لن يكون (مجرد) عملية وتنتهي”.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن قال مسؤولون في وقت سابق إنها يمكن أن تستمر ليوم أو يومين، فيما أفادت القناة الإسرائيلية الرسمية بأن حكومة نتنياهو أبلغت الولايات المتحدة في رسالة أن عملية جنين محدودة لمدة 48 ساعة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن قواته ستدخل حيثما تريد ومتى اختارت ذلك وكلما تطلب الأمر، وإن “من هرب اليوم سنعثر عليه غدًا”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينيا كان قد أصيب في الاشتباكات توفي الليلة الماضية، فيما عُثر على جثة أخرى في الصباح، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 إضافة إلى إصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة حرجة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنّ 4 من القتلى ينتمون إليها، فيما أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن أحد مقاتليها ضمن القتلى، ولم تتضح بعد هوية الباقين.

وقال مسؤولون إن مشكلات في مشرحة المستشفى أجبرت الخدمات الصحية على نقل بعض الجثث إلى مستشفى آخر في مدينة قباطية المجاورة.

استهداف المستشفيات

وقد اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات والمرافق الطبية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الكيلة في بيان إن قوات الاحتلال صعّدت استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في مدينة جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار داخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات، بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.