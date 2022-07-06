الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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كمين مسلّح يستهدف موكبا يتقدم الرئيس النيجري

منذ 50 دقيقة
الرئيس النيجري محمد بخاري - رويترز

الرئيس النيجري محمد بخاري - رويترز

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نصب مسلحون مجهولون كمينا لموكب يتقدم الرئيس النيجري محمد بخاري الثلاثاء الواقع في 5 تموز في ولاية كاتسينا بشمال البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين، بحسب ما قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية في بيان الاربعاء الواقع في 6 تموز.

ولم يكن بخاري في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقا يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس بخاري بالقرب من الحدود مع النيجر، وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.

وأفاد البيان “فتح المهاجمون النار على الموكب لكن رجال الجيش والشرطة والأمن المرافقين للموكب صدوا الهجوم”.

ويلقي الهجوم الضوء على التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها الدولة، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعج بالعصابات المسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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