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كنائس فلسطين تقرع أجراسها دعماً لأهالي قطاع غزة

11 - مايو - 2021
فلسطين

فلسطين

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دقّت كنائس فلسطين أجراسها مساء الاثنين دعماً لأهالي قطاع غزة ونصرة للقدس، تزامنا مع قيام حركة “حماس” بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات.

وأضافت: “الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة”.

وأشارت إلى أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ مدينة القدس من أبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين.

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