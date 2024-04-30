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كنتاكي تغلق فروعا في ماليزيا.. بماذا بررت؟

منذ 55 دقيقة
مطاعم كنتاكي

مطاعم كنتاكي

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أغلقت شركة كنتاكي ماليزيا للوجبات السريعة عددا من فروعها في البلاد مؤقتا مرجعة القرار إلى ظروف اقتصادية صعبة وأتى ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع إسرائيل.

وتؤيد ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، الفلسطينيين بقوة، وجرى استهداف بعض شركات الوجبات السريعة الغربية بالبلاد بحملات مقاطعة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت شركة كيو.إس.آر (إم) القابضة التي تدير امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (كي.إف.سي) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتا منافذ كنتاكي “استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة”.

ولم يتطرق بيان الشركة إلى التقارير الإعلامية.

ولم يذكر البيان أيضا عدد الفروع المتضررة لكن تقارير إعلامية ذكرت أن أكثر من مئة فرع أغلقت مؤقتا.

    المصدر :
  • رويترز

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