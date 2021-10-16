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كندا.. إصابة 4 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض

16 - أكتوبر - 2021
الشرطة الكندية- أرشيفية

الشرطة الكندية- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام كندية ، بإصابة أربعة أشخاص جراء قيام رجل مجهول الهوية بالهجوم مستخدما منجلا وسط مدينة كالغاري الكندية، أمس الجمعة.

وقالت قناة “CBC” التلفزيونية.، نقلا عن الشرطة المحلية أن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا في المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب والطائرات المسيرة، ويتم حاليا تحديد أسباب الحادث.

وفي أواخر مارس الماضي، قتلت امرأة وأصيب 5 أشخاص، طعنا في حي «لين فالي» الراقي نسبيا في شمال فانكوفر غرب كندا، فيما أوقفت الشرطة سريعا المهاجم، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 1 نوفمبر الماضي، شهدت مقاطعة كيبيك الكندية سقوط 3 ضحايا على إثر حادثة طعن، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه، وأوضحت الشرطة الكندية، في ذلك الوقت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن منفذ الهجوم كان يرتدي ملابس تشبه تلك الخاصة بالقرون الوسطى.

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