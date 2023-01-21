كندا: اتفاق أطراف الصراع في الكاميرون على دخول عملية سلام

قالت وزارة الخارجية الكندية إن حكومة الكاميرون وبعض الفصائل الانفصالية في منطقتين ناطقتين باللغة الإنجليزية في الدولة اتفقت على الدخول في عملية تهدف لإنهاء صراع أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أمس الجمعة 20\1\2023 أن “كندا ترحب باتفاق الأطراف على الدخول في عملية للتوصل إلى حل شامل وسلمي وسياسي للصراع”.

وقال البيان إن كندا قبلت تفويضا لتسهيل العملية، واتفقت الأطراف على تشكيل لجان فنية لبدء العمل على إجراءات بناء الثقة.

نشأ النزاع المسلح، الذي بدأ في عام 2017، بسبب التهميش الذي يشعر به المجتمع الناطق بالإنجليزية في الكاميرون من جانب الأغلبية الناطقة بالفرنسية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تقاتل فصائل من المجموعات الانفصالية المسلحة القوات الحكومية في منطقتين ناطقتين بالإنجليزية في محاولة لتشكيل دولة منفصلة تحمل اسم أمبازونيا.

وفشل حوار وطني في عام 2019، كان قد منح وضعا خاصا للمنطقتين، في حل الصراع المتفاقم، وقالت كندا إن ما يقرب من 800 ألف نزحوا، وإن هناك 600 ألف طفل لا يمكنهم الحصول على التعليم بشكل كامل.

وأفاد البيان “الأطراف في هذا الاتفاق هم جمهورية الكاميرون ومجلس إدارة أمبازونيا وقوة دفاع أمبازونيا وحركة تحرير الشعب الأفريقي وقوة دفاع جنوب الكاميرون والحكومة المؤقتة وفريق تحالف أمبازونيا، وتعبر الأطراف كذلك عن الأمل في انضمام مجموعات أخرى إلى العملية”.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم الفصائل الانفصالية للتعليق.