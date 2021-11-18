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كندا.. اعتقال شاب نفذ أكبر عملية سرقة عملات مشفرة

18 - نوفمبر - 2021
الشرطة الكندية- أرشيفية

الشرطة الكندية- أرشيفية

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أعلنت الشرطة الكندية، إلقاء القبض على مراهق بتهمة سرقة عملات مشفرة بقيمة 46 مليون دولار كندي (36.5 مليون دولار أمريكي).

وقالت وسائل إعلام كندية نقلا عن الشرطة في مدينة هاميلتون بضواحي تورنتو، إنها أكبر عملية سرقة في مجال الأصول المشفرة قام بها شخص واحد.

وأفادت الشرطة بأن الضحية استهدفت من خلال عملية احتيال عبر الهاتف تُعرف باسم مبادلة بطاقة SIM، حيث يقوم محتال باختطاف رقم هاتف عميل لاسلكيا لاعتراض طلبات المصادقة الثنائية والوصول إلى حسابات الضحية.

وذكرت دائرة شرطة هاميلتون في بيان “أن الاعتقال جاء نتيجة تحقيق مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمل المعنية بالجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية”.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض العملات المشفرة المسروقة استخدمت لشراء اسم مستخدم “نادر” للألعاب عبر الإنترنت، مما دفع المحققين في النهاية إلى الكشف عن هوية صاحب الحساب.

وأكدت أن وكالات التحقيق بدأت العمل معا في مارس 2020 بعد أن أبلغ أمريكي عن عملية السرقة.

إلى ذلك، صادرت الشرطة عملات مشفرة تقدر حاليا بأكثر من 7 ملايين دولار كندي.

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